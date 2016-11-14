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15 марта, 19:03 • 109380 просмотра

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Боевики выпустили около 70 мин по Авдеевской "промзоне"

Боевики выпустили около 70 мин по Авдеевской "промзоне"

Киев • УНН

 • 8373 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Боевики выпустили около 70 мин по позициям сил АТО в Авдеевской "промзоне". Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.

"На донецком направлении вражеская активность была только в Авдеевской "промзоне", противник применял минометы почти при каждом обстреле. По нашим позициям выпущено около 70 мин разного калибра", - сказал А.Лысенко.

Он добавил, что все сеансы обстрелов были длительными - от одного до трех часов.

По его словам, украинские войска вынуждены регулярно открывать ответный огонь, ведь боевики нарушают режим тишины и днем, и ночью.

А.Лысенко отметил, что оккупанты несут потери.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки боевики выпустили 17 снарядов по поселку Тоненькое, погиб один человек.

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