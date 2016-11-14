Бойовики випустили близько 70 мін в Авдіївській "промзоні"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Бойовики випустили близько 70 мін по позиціях сил АТО в Авдіївській "промзоні".Про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"На донецькому напрямку ворожа активність була лише в Авдіївській "промзоні", противник застосовував міномети майже під час кожного обстрілу. По наших позиціях випущено близько 70 мін різного калібру", - сказав А.Лисенко.
Він додав, що всі сеанси обстрілів були тривалими - від однієї до трьох годин.
За його словами, українські війська вимушені регулярно відкривати вогонь у відповідь бойовикам, адже вони порушують режим тиші і вдень, і вночі.
А.Лисенко зазначив, що окупанти несуть втрати.
Як повідомляв УНН, минулої доби бойовики випустили 17 снарядів з гармат по селищу Тоненьке, загинула одна людина.