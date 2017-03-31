Боевики выпустили около 100 мин по Троицкому

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 42311 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102790 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157486 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116929 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116827 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112759 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104430 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107111 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103602 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Боевики выпустили около 100 мин по Троицкому

Боевики выпустили около 100 мин по Троицкому

Киев  •  УНН

 • 5937 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. За прошедшие сутки боевики выпустили около 100 мин разного калибра по Троицкому. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает УНН.

"Луганское направление. Основные боевые действия вчера велись в Попаснянском районе. Сразу после полуночи в Троицком оккупанты провели получасовой минометный обстрел. Затем днем ​​активно обстреливали наши позиции вдоль линии фронта в Попаснянском районе, а ближе к вечеру снова перешли на тяжелое вооружение. Так, в Троицком с 16 до 18 часов произошел массированный минометный обстрел сил АТО со стороны врага. В течение двух часов силы оккупанта выпустили около 100 мин разного калибра, после этого воцарилась тишина во всем районе", - сообщил А.Лысенко.

Кроме того, в Нововайдарськом районе вчера боевики нарушили перемирие дважды - в Новотошковском и Крымском. При этом в двух случаях применялись гранатометы различных систем. В Станично-Луганском районе боевики трижды открывали огонь в направлении позиций украинских военных вблизи Станицы Луганской, все в темное время суток и из легкого вооружения.

Всего за минувшие сутки на луганском направлении, по данным Минобороны, произошло 13 обстрелов, четыре из них из тяжелого вооружения.

Как сообщал УНН, двое украинских военных погибли в зоне АТО за прошедшие сутки.

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