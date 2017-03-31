Боевики выпустили около 100 мин по Троицкому
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. За прошедшие сутки боевики выпустили около 100 мин разного калибра по Троицкому. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает УНН.
"Луганское направление. Основные боевые действия вчера велись в Попаснянском районе. Сразу после полуночи в Троицком оккупанты провели получасовой минометный обстрел. Затем днем активно обстреливали наши позиции вдоль линии фронта в Попаснянском районе, а ближе к вечеру снова перешли на тяжелое вооружение. Так, в Троицком с 16 до 18 часов произошел массированный минометный обстрел сил АТО со стороны врага. В течение двух часов силы оккупанта выпустили около 100 мин разного калибра, после этого воцарилась тишина во всем районе", - сообщил А.Лысенко.
Кроме того, в Нововайдарськом районе вчера боевики нарушили перемирие дважды - в Новотошковском и Крымском. При этом в двух случаях применялись гранатометы различных систем. В Станично-Луганском районе боевики трижды открывали огонь в направлении позиций украинских военных вблизи Станицы Луганской, все в темное время суток и из легкого вооружения.
Всего за минувшие сутки на луганском направлении, по данным Минобороны, произошло 13 обстрелов, четыре из них из тяжелого вооружения.
Как сообщал УНН, двое украинских военных погибли в зоне АТО за прошедшие сутки.