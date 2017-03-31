Боевики выпустили около 100 мин по Троицкому

"Луганское направление. Основные боевые действия вчера велись в Попаснянском районе. Сразу после полуночи в Троицком оккупанты провели получасовой минометный обстрел. Затем днем ​​активно обстреливали наши позиции вдоль линии фронта в Попаснянском районе, а ближе к вечеру снова перешли на тяжелое вооружение. Так, в Троицком с 16 до 18 часов произошел массированный минометный обстрел сил АТО со стороны врага. В течение двух часов силы оккупанта выпустили около 100 мин разного калибра, после этого воцарилась тишина во всем районе", - сообщил А.Лысенко.

Кроме того, в Нововайдарськом районе вчера боевики нарушили перемирие дважды - в Новотошковском и Крымском. При этом в двух случаях применялись гранатометы различных систем. В Станично-Луганском районе боевики трижды открывали огонь в направлении позиций украинских военных вблизи Станицы Луганской, все в темное время суток и из легкого вооружения.

Всего за минувшие сутки на луганском направлении, по данным Минобороны, произошло 13 обстрелов, четыре из них из тяжелого вооружения.

Как сообщал УНН, двое украинских военных погибли в зоне АТО за прошедшие сутки.