Бойовики випустили близько 100 мін по Троїцькому
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Минулої доби бойовики випустили близько 100 мін різного калібру по Троїцькому. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає УНН.
“Луганський напрямок. Основні бойові дії вчора велися у Попаснянському районі. Одразу після опівночі у Троїцькому окупанти провели півгодинний мінометний обстріл. Потім вдень активно обстрілювали наші позиції вздовж лінії фронту у Попаснянському районі, а ближче до вечора знову перейшли на важке озброєння. Так, у Троїцькому з 16 до 18 години відбувся масований мінометний обстріл сил АТО з боку ворога. Впродовж двох годин сили окупанта випустили близько 100 мін різного калібру, після цього запанувала тиша у всьому районі”, — повідомив А.Лисенко.
Крім того, у Нововайдарському районі вчора бойовики порушили перемир’я двічі — у Новотошківському та Кримському. При цьому у двох випадках застосовувалися гранатомети різних систем. У Станично-Луганському районі бойовики тричі відкривали вогонь у напрямку позицій українських військових поблизу Станиці Луганської, усі в темну пору доби та з легкого озброєння.
Всього минулої доби на луганському напрямку, за даними Міноборони, сталося 13 обстрілів, чотири з них із важкого озброєння.
Як повідомляв УНН, двоє українських військових загинули в зоні АТО минулої доби.