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Бойовики випустили близько 100 мін по Троїцькому

Бойовики випустили близько 100 мін по Троїцькому

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Минулої доби бойовики випустили близько 100 мін різного калібру по Троїцькому. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає УНН.

“Луганський напрямок. Основні бойові дії вчора велися у Попаснянському районі. Одразу після опівночі у Троїцькому окупанти провели півгодинний мінометний обстріл. Потім вдень активно обстрілювали наші позиції вздовж лінії фронту у Попаснянському районі, а ближче до вечора знову перейшли на важке озброєння. Так, у Троїцькому з 16 до 18 години відбувся масований мінометний обстріл сил АТО з боку ворога. Впродовж двох годин сили окупанта випустили близько 100 мін різного калібру, після цього запанувала тиша у всьому районі”, — повідомив А.Лисенко.

Крім того, у Нововайдарському районі вчора бойовики порушили перемир’я двічі — у Новотошківському та Кримському. При цьому у двох випадках застосовувалися гранатомети різних систем. У Станично-Луганському районі бойовики тричі відкривали вогонь у напрямку позицій українських військових поблизу Станиці Луганської, усі в темну пору доби та з легкого озброєння.

Всього минулої доби на луганському напрямку, за даними Міноборони, сталося 13 обстрілів, чотири з них із важкого озброєння.

Як повідомляв УНН, двоє українських військових загинули в зоні АТО минулої доби.

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