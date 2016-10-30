Боевики выпустили 270 мин по позициям ВСУ на участке Талаковка - Широкино

"На мариупольском направлении эпицентр боевых действий снова сместился на южные рубежи. На участке фронта Талаковка - Широкино продолжаются мощные вражеские минометные обстрелы. Оккупанты выпустили по нашим позициям около 270 мин. Украинские войска неоднократно открывали огонь", - сказал он.

Также один минометный и еще ряд обстрелов из легкого вооружения со стороны НВФ произошли в Марьинском районе.

Всего за прошедшие сутки на мариупольском направлении произошло 28 вражеских обстрелов, в том числе 13 - из тяжелого вооружения.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО ранены четыре бойца ВСУ и три сотрудника ГФС.