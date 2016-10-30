Боевики выпустили 270 мин по позициям ВСУ на участке Талаковка - Широкино
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. За прошедшие сутки боевики осуществляли мощные минометные обстрелы на участке фронта Талаковка - Широкино, где было выпущено 270 мин. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузянык, передает корреспондент УНН.
"На мариупольском направлении эпицентр боевых действий снова сместился на южные рубежи. На участке фронта Талаковка - Широкино продолжаются мощные вражеские минометные обстрелы. Оккупанты выпустили по нашим позициям около 270 мин. Украинские войска неоднократно открывали огонь", - сказал он.
Также один минометный и еще ряд обстрелов из легкого вооружения со стороны НВФ произошли в Марьинском районе.
Всего за прошедшие сутки на мариупольском направлении произошло 28 вражеских обстрелов, в том числе 13 - из тяжелого вооружения.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО ранены четыре бойца ВСУ и три сотрудника ГФС.