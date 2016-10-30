Бойовики випустили 270 мін по позиціях ЗСУ на ділянці Талаківка – Широкине
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Минулої доби бойовики здійснювали потужні мінометні обстріли на ділянці фронту Талаківка – Широкине, де було випущено 270 мін. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“На маріупольському напрямку епіцентр бойових дій знову змістився на південні рубежі. На ділянці фронту Талаківка — Широкине тривають потужні ворожі мінометні обстріли. Окупанти випустили по наших позиціях близько 270 мін. Українські війська неодноразово відкривали вогонь у відповідь”, — сказав він.
Також один мінометний та ще низка обстрілів з легкого озброєння з боку НЗФ відбулися у Мар’їнському районі.
Всього за минулу добу на маріупольському напрямку відбулося 28 ворожих обстрілів, зокрема 13 — з важкого озброєння.
Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні АТО поранені чотири бійці ЗСУ та три співробітники ДФС.