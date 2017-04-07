Боевики выпустили 16 мин на донецком направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. За прошедшие сутки боевики выпустили 16 мин на донецком направлении. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО, полковник Андрей Лысенко, передает УНН.
"Донецкое направление. Противник продолжает систематически нарушать перемирие по всему фронту. Враг трижды применил минометы в Новолуганском, Авдеевке и Песках. При этом было выпущено 16 мин ", - сообщил А.Лысенко.
Также А.Лысенко сообщил, что главной горячей точкой на этом направлении остается Авдеевка.
"Кроме ряда обстрелов наших боевых позиций, противник попал в жилые кварталы. При этом ранено гражданского жителя", - добавил А.Лысенко.
Всего за минувшие сутки, по информации Минобороны, на донецком направлении произошло 11 вражеских обстрелов.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО пятеро украинских военных получили ранения .