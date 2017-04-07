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Бойовики випустили 16 мін на донецькому напрямку

Бойовики випустили 16 мін на донецькому напрямку

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Минулої доби бойовики випустили 16 мін на донецькому напрямку. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО, полковник Андрій Лисенко, передає УНН.

“Донецький напрямок. Противник продовжує систематично порушувати перемир’я по всьому фронту. Ворог тричі застосував міномети в Новолуганському, Авдіївці та Пісках. При цьому було випущено 16 мін”, — повідомив А.Лисенко.

Також А.Лисенко повідомив, що головною гарячою точкою на цьому напрямку залишається Авдіївка.

“Окрім низки обстрілів наших бойових позицій, противник влучив у житлові квартали. При цьому поранено цивільного мешканця”, — додав А.Лисенко.

Всього минулої доби, за інформацією Міноборони, на донецькому напрямку сталося 11 ворожих обстрілів.

Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні АТО п’ятеро українських військових зазнали поранень.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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