Бойовики випустили 16 мін на донецькому напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Минулої доби бойовики випустили 16 мін на донецькому напрямку. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО, полковник Андрій Лисенко, передає УНН.
“Донецький напрямок. Противник продовжує систематично порушувати перемир’я по всьому фронту. Ворог тричі застосував міномети в Новолуганському, Авдіївці та Пісках. При цьому було випущено 16 мін”, — повідомив А.Лисенко.
Також А.Лисенко повідомив, що головною гарячою точкою на цьому напрямку залишається Авдіївка.
“Окрім низки обстрілів наших бойових позицій, противник влучив у житлові квартали. При цьому поранено цивільного мешканця”, — додав А.Лисенко.
Всього минулої доби, за інформацією Міноборони, на донецькому напрямку сталося 11 ворожих обстрілів.
Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні АТО п’ятеро українських військових зазнали поранень.