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Боевики открыли огонь по Марьинке: под обстрел попали частные дома и больница

Киев • УНН

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МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 2 мая. УНН. Сегодня ночью боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки, пострадавших нет. Возле больницы по улице Октябрьской изъяты остатки мины. Об этом сообщают в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области, передает УНН.

Боевики открыли огонь по Марьинке: под обстрел попали частные дома и больница

"Обстрел со стороны оккупированного Донецкая начался около 22:00 вечера и продолжался более часа. Вследствие попадания снарядов пострадали домовладения, расположенные по улице Октябрьской. Осколками повреждены окна, двери, заборы и транспортные средства местных жителей. К счастью, жители не пострадали. Всего полицейские установили 6 поврежденных домов", - отметили в ведомстве.

Данный факт квалифицирован по ч.2 ст.258 "Террористический акт" УК Украины.

Напомним, в окрестностях населенного пункта Авдеевка в Донецкой области наблюдатели СММ ОБСЕ 28 апреля зафиксировали 72 взрыва.

Украинские Национальные Новости

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