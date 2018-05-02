Боевики открыли огонь по Марьинке: под обстрел попали частные дома и больница
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 2 мая. УНН. Сегодня ночью боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки, пострадавших нет. Возле больницы по улице Октябрьской изъяты остатки мины. Об этом сообщают в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области, передает УНН.
"Обстрел со стороны оккупированного Донецкая начался около 22:00 вечера и продолжался более часа. Вследствие попадания снарядов пострадали домовладения, расположенные по улице Октябрьской. Осколками повреждены окна, двери, заборы и транспортные средства местных жителей. К счастью, жители не пострадали. Всего полицейские установили 6 поврежденных домов", - отметили в ведомстве.
Данный факт квалифицирован по ч.2 ст.258 "Террористический акт" УК Украины.
Напомним, в окрестностях населенного пункта Авдеевка в Донецкой области наблюдатели СММ ОБСЕ 28 апреля зафиксировали 72 взрыва.