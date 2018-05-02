Бойовики відкрили вогонь по Мар'їнці: під обстріл потрапили приватні будинки та лікарня
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 2 травня. УНН. Сьогодні вночі бойовики обстріляли жилі квартали Мар'їнки, постраждалих немає. Біля лікарні по вулиці Жовтневій вилучено залишки міни. Про це повідомляють у відділі комунікації ГУНП в Донецькій області, передає УНН.
"Обстріл з боку окупованого Донецька розпочався близько 22:00 вечора та тривав понад годину. Внаслідок влучення снарядів постраждали домоволодіння, розташовані по вулиці Жовтневій. Осколками пошкоджені вікна, двері, паркани та транспортні засоби місцевих мешканців. На щастя, жителі не постраждали. Всього поліцейські встановили 6 пошкоджених будинків", - зазначили у відомстві.
Даний факт кваліфіковано за ч.2 ст.258 "Терористичний акт" КК України.
Нагадаємо, на околицях населеного пункту Авдіївка у Донецькій області спостерігачі СММ ОБСЄ 28 квітня зафіксували 72 вибухи.