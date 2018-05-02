Бойовики відкрили вогонь по Мар'їнці: під обстріл потрапили приватні будинки та лікарня

"Обстріл з боку окупованого Донецька розпочався близько 22:00 вечора та тривав понад годину. Внаслідок влучення снарядів постраждали домоволодіння, розташовані по вулиці Жовтневій. Осколками пошкоджені вікна, двері, паркани та транспортні засоби місцевих мешканців. На щастя, жителі не постраждали. Всього поліцейські встановили 6 пошкоджених будинків", - зазначили у відомстві.

Даний факт кваліфіковано за ч.2 ст.258 "Терористичний акт" КК України.

Нагадаємо, на околицях населеного пункту Авдіївка у Донецькій області спостерігачі СММ ОБСЄ 28 квітня зафіксували 72 вибухи.