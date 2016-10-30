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15 марта, 19:03 • 115719 просмотра

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Боевики вчера обстреливали Донбасс сразу в нескольких районах

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 октября. УНН. За прошедшие сутки боевики стреляли в Донецкой области из артиллерии и минометов сразу в нескольких районах, кроме того, отбили нападение ДРГ в Авдеевской промзоне. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузянык, передает корреспондент УНН.

"Сутки начались с мощных артиллерийских и минометных обстрелов со стороны противника сразу в нескольких районах - г.Зализное, Авдеевке и на участке фронта Веселое - Красногоровка. В течение 4,5 часов по нашим позициям было выпущено более 130 мин и снарядов", - рассказал он.

По его словам, во второй половине дня основные боевые действия велись в авдеевской промзоне.

"После ряда обстрелов к нашим оборонительным рубежам выдвинулась враждебная ДРГ. Нападение было отбито. Потерпев неудачу, оккупанты еще несколько раз стреляли в сторону Авдеевки, в том числе из минометов. Также по одному обстрелу произошло в Светлодарске, Зайцево и Верхнеторецком", - отметил он.

Всего за прошедшие сутки на донецком направлении произошло 14 вражеских обстрелов, в том числе 9 - из тяжелого вооружения и 1 боевое столкновение.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО ранены 4 бойца ВСУ и 3 сотрудника ГФС.

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