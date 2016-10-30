Бойовики вчора обстрілювали Донеччину відразу в кількох районах
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Минулої доби бойовики стріляли на Донеччині з артилерії та мінометів відразу в кількох районах, крім того, було відбито напад ДРГ в авдіївській промзоні. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Доба почалася із потужних артилерійських та мінометних обстрілів з боку противника одразу в кількох районах — м.Залізне, Авдіївці та на ділянці фронту Веселе — Красногорівка. Протягом 4,5 годин по наших позиціях було випущено понад 130 мін та снарядів”, — розповів він.
За його словами, у другій половині дня основні бойові дії велися в авдіївській промзоні.
“Після низки обстрілів до наших оборонних рубежів висунулася ворожа ДРГ. Напад було відбито. Зазнавши невдачі, окупанти ще кілька разів стріляли з бік Авдіївки, в тому числі з мінометів. Також по одному обстрілу сталося в Світлодарську, Зайцевому і Верхньоторецькому”, — зазначив він.
Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 14 ворожих обстрілів, зокрема 9 — з важкого озброєння та 1 бойове зіткнення.
Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні АТО поранені 4 бійці ЗСУ та 3 співробітники ДФС.