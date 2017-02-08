Боевики в очередной раз обстреляли контрольный пост "Марьинка"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Контрольный пост "Марьинка" обстреляли вчера вечером незаконные вооруженные формирования. Обстрелы боевики совершили с временно неподконтрольной территории - из населенного пункта Александровка. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
"Российские наемники вели прицельный огонь из стрелкового оружия и гранатометов по блокпосту "Марьинка", где несут службу пограничники совместно с военнослужащими Вооруженных сил. Несколько гранат разорвалось в нескольких десятках метров от контрольного поста", - сообщили в ГПСУ.
В результате обстрелов пострадавших нет. Пограничники огонь в ответ не открывали.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 17 400 человек и 3,1 тысячи транспортных средств.