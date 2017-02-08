Боевики в очередной раз обстреляли контрольный пост "Марьинка"

"Российские наемники вели прицельный огонь из стрелкового оружия и гранатометов по блокпосту "Марьинка", где несут службу пограничники совместно с военнослужащими Вооруженных сил. Несколько гранат разорвалось в нескольких десятках метров от контрольного поста", - сообщили в ГПСУ.

В результате обстрелов пострадавших нет. Пограничники огонь в ответ не открывали.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 17 400 человек и 3,1 тысячи транспортных средств.