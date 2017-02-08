Бойовики вчергове обстріляли контрольний пост "Мар’їнка"

“Російські найманці вели прицільний вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів по блокпосту „Мар’їнка“, де несуть службу прикордонники спільно з військовослужбовцями Збройних сил. Декілька гранат розірвалося за кілька десятків метрів від контрольного поста”. — повідомили у ДПСУ.

У результаті обстрілів постраждалих немає. Прикордонники вогонь у відповідь не відкривали.

Як повідомляв УНН, протягом минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду лінію розмежування перетнули 17,4 тисяч осіб та 3,1 тисячі транспортних засобів.