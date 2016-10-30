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15 марта, 19:03 • 115717 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 168117 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138886 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131270 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113369 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105812 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101693 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 135854 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Боевики в очередной раз обстреляли контрольный пост "Марьинка"

Боевики в очередной раз обстреляли контрольный пост "Марьинка"

Киев • УНН

 • 7600 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. В субботу вечером боевики в очередной раз обстреляли позиции котрольно поста "Марьинка" в зоне АТО. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.

"Вчера вечером (29 октября - ред.) незаконные вооруженные формирования в очередной раз совершили обстрел из стрелкового оружия по позициям контрольного поста "Марьинка", - говорится в сообщении.

Как отмечается, огонь продолжался около часа и велся со стороны населенного пункта Александровка, что на неконтролируемой территории. Пограничники в ответ огонь не открывали.

Так, днем ​​ранее боевики также открывали огонь на этом направлении. Обстрел начался в 22 часа. К тому времени пропускные операции на этом дорожном коридоре уже не осуществлялись.

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