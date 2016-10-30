Боевики в очередной раз обстреляли контрольный пост "Марьинка"

"Вчера вечером (29 октября - ред.) незаконные вооруженные формирования в очередной раз совершили обстрел из стрелкового оружия по позициям контрольного поста "Марьинка", - говорится в сообщении.

Как отмечается, огонь продолжался около часа и велся со стороны населенного пункта Александровка, что на неконтролируемой территории. Пограничники в ответ огонь не открывали.

Так, днем ​​ранее боевики также открывали огонь на этом направлении. Обстрел начался в 22 часа. К тому времени пропускные операции на этом дорожном коридоре уже не осуществлялись.