Боевики в очередной раз обстреляли контрольный пост "Марьинка"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В субботу вечером боевики в очередной раз обстреляли позиции котрольно поста "Марьинка" в зоне АТО. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
"Вчера вечером (29 октября - ред.) незаконные вооруженные формирования в очередной раз совершили обстрел из стрелкового оружия по позициям контрольного поста "Марьинка", - говорится в сообщении.
Как отмечается, огонь продолжался около часа и велся со стороны населенного пункта Александровка, что на неконтролируемой территории. Пограничники в ответ огонь не открывали.
Так, днем ранее боевики также открывали огонь на этом направлении. Обстрел начался в 22 часа. К тому времени пропускные операции на этом дорожном коридоре уже не осуществлялись.