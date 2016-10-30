Бойовики вчергове обстріляли контрольний пост “Мар’їнка”
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У суботу ввечері бойовики вчергове обстріляли позиції котрольного поста "Мар’їнка" у зоні АТО. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
"Вчора ввечері (29 жовтня - ред.) незаконні збройні формування в черговий раз здійснили обстріл зі стрілецької зброї по позиціям контрольного поста “Мар’їнка”", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, вогонь тривав близько години та вівся з боку населеного пункту Олександрівка, що на неконтрольованій території. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.
Так, днем раніше бойовики також відкривали вогонь на цьому напрямку. Обстріл розпочався о 22-й годині. На той час пропускні операції на цьому дорожньому коридорі уже не здійснювались.