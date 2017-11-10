Боевики удерживают в заложниках 152 человека, - Геращенко

"Мы предложили еще несколько месяцев назад, украинская сторона, наше предложение, мы готовы передать другой стороне 313 лиц, совершивших преступления, или по каким еще идет судебный процесс, и где украинское законодательство позволяет процедуру помилования для освобождения тех 88 заложников, которых со списка "152" подтвердила другая сторона. Но нет ответа по этому вопросу ", - сказала Геращенко.

Она подчеркнула недопустимость того, что в течение 14 месяцев процесс освобождения заложников остается заблокированным.

Напомним, украинская сторона во время заседания трехсторонней контактной группы в Минске призвала ОБСЕ занять более жесткую позицию в вопросе освобождения заложников , которые содержатся на территории ОРДЛО.