Боевики удерживают в заложниках 152 человека, - Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Боевики удерживают в заложниках 152 человека. Об этом в эксклюзивном эфире "5 канала" заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, передает УНН.
"Мы предложили еще несколько месяцев назад, украинская сторона, наше предложение, мы готовы передать другой стороне 313 лиц, совершивших преступления, или по каким еще идет судебный процесс, и где украинское законодательство позволяет процедуру помилования для освобождения тех 88 заложников, которых со списка "152" подтвердила другая сторона. Но нет ответа по этому вопросу ", - сказала Геращенко.
Она подчеркнула недопустимость того, что в течение 14 месяцев процесс освобождения заложников остается заблокированным.
Напомним, украинская сторона во время заседания трехсторонней контактной группы в Минске призвала ОБСЕ занять более жесткую позицию в вопросе освобождения заложников , которые содержатся на территории ОРДЛО.