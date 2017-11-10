Бойовики утримують в заручниках 152 людини, – Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Бойовики утримують в заручниках 152 людини. Про це в ексклюзивному ефірі "5 каналу" заявила перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, передає УНН.
"Ми запропонували ще кілька місяців тому, українська сторона, нашу пропозицію, що ми готові передати іншій стороні 313 осіб, які здійснили злочини, або по яких ще йде судовий процес, і де українське законодавство дозволяє процедуру помилування задля звільнення тих 88 заручників, яких зі списку "152" підтвердила інша сторона. Але немає відповіді по цьому питанню", – сказала Геращенко.
Вона підкреслила на неприпустимості того, що протягом 14 місяців процес звільнення заручників залишається заблокованим.
Нагадаємо, українська сторона під час засідання тристоронньої контактної групи у Мінську закликала ОБСЄ зайняти більш жорстку позицію у питанні звільнення заручників, які утримуються на території ОРДЛО.