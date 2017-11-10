Бойовики утримують в заручниках 152 людини, – Геращенко

"Ми запропонували ще кілька місяців тому, українська сторона, нашу пропозицію, що ми готові передати іншій стороні 313 осіб, які здійснили злочини, або по яких ще йде судовий процес, і де українське законодавство дозволяє процедуру помилування задля звільнення тих 88 заручників, яких зі списку "152" підтвердила інша сторона. Але немає відповіді по цьому питанню", – сказала Геращенко.

Вона підкреслила на неприпустимості того, що протягом 14 місяців процес звільнення заручників залишається заблокованим.

Нагадаємо, українська сторона під час засідання тристоронньої контактної групи у Мінську закликала ОБСЄ зайняти більш жорстку позицію у питанні звільнення заручників, які утримуються на території ОРДЛО.