Боевики в течение ноября-декабря совершили более 1 тыс. обстрелов сил АТО

Согласно данным, которые содержатся в документе, на донецком направлении было зафиксировано 397 обстрелов (или 37% от их общего количества), на мариупольском направлении - 85 (8%), на луганском - 599 (55%).

При этом вооружение, запрещенное минскими договоренностям, НВФ использовали в 376 случаях, выпустив по позициям ВСУ и объектам гражданской инфраструктуры 3941 мину и снаряд общим весом около 90 тонн (без учета боеприпасов к гранатометам, БМП и стрелкового оружия).

Напомним, ТКГ договорилась о прекращении огня с 23 декабря на Донбассе.