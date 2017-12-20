Боевики в течение ноября-декабря совершили более 1 тыс. обстрелов сил АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Российско-террористические группировки на Донбассе в течение ноября-декабря совершили 1079 обстрелов территорий, подконтрольных Украины. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Украины в рабочей подгруппе в ТКГ по вопросам безопасности Евгений Марчук, обнародовав соответствующий документ-доклад, передает УНН.
Согласно данным, которые содержатся в документе, на донецком направлении было зафиксировано 397 обстрелов (или 37% от их общего количества), на мариупольском направлении - 85 (8%), на луганском - 599 (55%).
При этом вооружение, запрещенное минскими договоренностям, НВФ использовали в 376 случаях, выпустив по позициям ВСУ и объектам гражданской инфраструктуры 3941 мину и снаряд общим весом около 90 тонн (без учета боеприпасов к гранатометам, БМП и стрелкового оружия).
Напомним, ТКГ договорилась о прекращении огня с 23 декабря на Донбассе.