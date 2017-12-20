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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Бойовики упродовж листопада-грудня здійснили понад 1 тис. обстрілів сил АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Російсько-терористичні угруповання на Донбасі впродовж листопада-грудня здійснили 1079 обстрілів територій, підконтрольних Україні. Про це на своїй сторінці у Facebook написав представник України в робочій підгрупі у ТКГ з питань безпеки Євген Марчук, оприлюднивши відповідний документ-доповідь, передає УНН.

Бойовики упродовж листопада-грудня здійснили понад 1 тис. обстрілів сил АТО

Згідно з даними, які містяться у документі, на донецькому напрямку було зафіксовано 397 обстрілів (або 37% від їхньої загальної кількості), на маріупольському напрямку – 85(8%), на луганському – 599 (55%).

При цьому озброєння, заборонене мінськими домовленостями, НЗФ використовували у 376 випадках, випустивши по позиціях ЗСУ і об'єктах цивільної інфраструктури 3941 міну і снаряд, загальною вагою близько 90 тонн (без урахування боєприпасів до гранатометів, БМП і стрілецької зброї).

Нагадаємо, ТКГ домовилася про припинення вогню з 23 грудня на Донбасі.

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