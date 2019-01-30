Боевики трижды обстреляли позиции украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. С начала суток до 18:00 на Донбассе зафиксировано три вражеских обстрела позиций украинских войск, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.
"В период с 00.00 до 18.00, противник три раза обстрелял позиции наших войск, в том числе один раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения", - сообщили в пресс-центре.
Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Кряковка из минометов калибра 82 мм и с автоматических гранатометов и стрелкового оружия вблизи хутора Вольный.
Также в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" преступники обстреляли позиции наших защитников из гранатометов в районе населенного пункта Павильон.
"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных не пострадал", - сообщили в штабе.
Ранее УНН сообщал, что с начала суток боевики один раз обстреляли позиции ООС.