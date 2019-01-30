Бойовики тричі обстріляли позиції українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. З початку доби до 18:00 на Донбасі зафіксовано три ворожі обстріли позицій українських військ, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр ООС.
“У період з 00.00 до 18.00, противник три рази обстріляв позиції наших військ, в тому числі один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння”, — повідомили в прес-центрі.
Так, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" найманці обстріляли позиції українських військових поблизу селища Кряківка з мінометів калібру 82 мм та з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї поблизу хутора Вільний.
Також в смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" злочинці обстріляли позиції наших захисників з гранатометів в районі населеного пункту Павільйон.
“Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних не постраждав”, - повідомили у штабі.
Раніше УНН повідомляв, з початку доби бойовики один раз обстріляли позиції ООС.