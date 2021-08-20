Боевики "Талибана" убили родственника немецкого журналиста

Что было раньше
Боевики “Талибана” после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.
Европейский Союз заявил, что признает, что радикальное движение “Талибан” выиграл войну, поэтому считает необходимым начать диалог с новой властью Афганистана, чтобы предотвратить гуманитарную и миграционный кризиса.
В аэропорту Кабула прекратили летать коммерческие рейсы. 16 августа в аэропорту наблюдался хаос через толпу желающих покинуть страну. В связи с напряженной обстановкой в аэропорту 16 августа эвакуация была временно приостановлена, но позже восстановилась.
Между тем западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников.