Боевики "Талибана" убили родственника немецкого журналиста

КИЕВ. 20 августа. УНН. Боевики "Талибана" на западе Афганистана убили одного и тяжело ранили еще одного близкого родственника журналиста немецкой медиакорпорации DW, сообщило в четверг, 19 августа, руководство медиакомпании. По его данным, "Талибан" искал журналиста, который в настоящее время уже находится в Германии. Как сообщила компания, другие его родственники смогли спастись в последний момент и сейчас вынуждены прятаться от преследователей, передает УНН со ссылкой на DW.