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Бойовики "Талібану" вбили родича німецького журналіста

Бойовики "Талібану" вбили родича німецького журналіста

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Бойовики "Талібану" на заході Афганістану вбили одного і тяжко поранили ще одного близького родича журналіста німецької медіакорпорації DW, повідомило в четвер, 19 серпня, керівництво медіакомпанії. За його даними, "Талібан" шукав журналіста, який наразі знаходиться в Німеччині. Як повідомила компанія, інші його родичі змогли врятуватися в останній момент і зараз змушені ховатися від переслідувачів, передає УНН із посиланням на DW.

Деталі

Генеральний директор DW Петер Лімбург засудив цей злочин і закликав уряд Німеччини до рішучих дій. “Вбивство родича одного з наших співробітників „Талібаном“ показує, наскільки небезпечно журналістам і їх сім’ям перебувати в Афганістані в даний час”, — сказав він.

Доповнення

Видання зазначає, що, ймовірно, “Талібан” спеціально шукає журналістів. За даними DW, в Кабулі і провінціях бойовики приходили з обшуками в будинку родичів як мінімум трьох співробітників медіакомпанії.

DW разом з іншими німецькими ЗМІ у відкритому листі закликала уряд ФРН підготувати екстрену візову програму для місцевих журналістів, які працювали в Афганістані для німецьких видань, а також членів їх сімей.

Що було раніше

Бойовики “Талібану” після 11-денного наступу 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну.

Європейський Союз заявив, що визнає, що радикальний рух “Талібан” виграв війну, тому вважає за необхідне почати діалог з новою владою Афганістану, щоб запобігти гуманітарній та міграційний кризи.

В аеропорту Кабулу припинили літати комерційні рейси. 16 серпня в аеропорту спостерігався хаос через натовп охочих покинути країну. У зв’язку з напруженою обстановкою в аеропорту 16 серпня евакуація була тимчасово припинена, але пізніше відновилася.

Тим часом західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників.

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