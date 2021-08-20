Бойовики "Талібану" вбили родича німецького журналіста

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Бойовики "Талібану" на заході Афганістану вбили одного і тяжко поранили ще одного близького родича журналіста німецької медіакорпорації DW, повідомило в четвер, 19 серпня, керівництво медіакомпанії. За його даними, "Талібан" шукав журналіста, який наразі знаходиться в Німеччині. Як повідомила компанія, інші його родичі змогли врятуватися в останній момент і зараз змушені ховатися від переслідувачів, передає УНН із посиланням на DW.