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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108309 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 116230 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 154625 просмотра

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7 марта, 17:42 • 147918 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138161 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 129014 просмотра

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7 марта, 08:52 • 173747 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118141 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141690 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145428 просмотра

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Боевики сегодня семь раз обстреляли украинских военных на Донбассе

Боевики сегодня семь раз обстреляли украинских военных на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 8677 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. С начала текущих суток боевики 7 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, применяя гранатометы различных типов и стрелковое оружие. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил, передает УНН.

“В течение текущих суток российско-оккупационные войска 7 раз обстреляли оборонительные укрепления Объединенных сил... В ходе боевых действий ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал”, — говорится в сообщении.

Как отметили в штабе ООС, противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наибольшую активность врага зафиксировано возле Лебединского, где он совершил два обстрелы позиций обороняющихся войск.

“В целом вражеский огонь наблюдатели Объединенных сил фиксировали в районах населенных пунктов Верхнеторецкое, Красногоровка, Пески, Чермалык, Водяное и Лебединское. Также сегодня был зафиксирован один случай ведения огня по участку местности — граната в ходе вражеского обстрела с СПГ упала неподалеку Красногоровки”, - сообщили в штабе ООС.

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 19 раз открывали огонь по позициям наших войск, в результате чего один военнослужащий Объединенных сил был ранен.

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