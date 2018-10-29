Боевики сегодня семь раз обстреляли украинских военных на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. С начала текущих суток боевики 7 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, применяя гранатометы различных типов и стрелковое оружие. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил, передает УНН.
“В течение текущих суток российско-оккупационные войска 7 раз обстреляли оборонительные укрепления Объединенных сил... В ходе боевых действий ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал”, — говорится в сообщении.
Как отметили в штабе ООС, противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наибольшую активность врага зафиксировано возле Лебединского, где он совершил два обстрелы позиций обороняющихся войск.
“В целом вражеский огонь наблюдатели Объединенных сил фиксировали в районах населенных пунктов Верхнеторецкое, Красногоровка, Пески, Чермалык, Водяное и Лебединское. Также сегодня был зафиксирован один случай ведения огня по участку местности — граната в ходе вражеского обстрела с СПГ упала неподалеку Красногоровки”, - сообщили в штабе ООС.
За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 19 раз открывали огонь по позициям наших войск, в результате чего один военнослужащий Объединенных сил был ранен.