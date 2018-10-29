Бойовики сьогодні сім разів обстріляли українських військових на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. З початку поточної доби бойовики 7 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, застосовуючи гранатомети різних типів і стрілецьку зброю. Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил, передає УНН.
“Упродовж поточної доби російсько-окупаційні війська 7 разів обстріляли оборонні укріплення Об’єднаних сил... У ході бойових дій жоден військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил не постраждав”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у штабі ООС, противник вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Найбільшу активність ворога зафіксовано поблизу Лебединського, де він здійснив два обстріли позицій військ, що обороняються.
“Загалом ворожий вогонь спостерігачі Об’єднаних сил фіксували в районах населених пунктів Верхньоторецьке, Красногорівка, Піски, Чермалик, Водяне та Лебединське. Також сьогодні було зафіксовано один випадок ведення вогню по ділянці місцевості — граната в ході ворожого обстрілу з СПГ упала неподалік Красногорівки”, — повідомили у штабі ООС.
Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 19 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, у результаті чого один військовослужбовець Об’єднаних сил був поранений.