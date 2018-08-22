Боевики сегодня 5 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

"В течение текущих суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня без применения тяжелого вооружения", - говорится в сообщении.



По информации штаба, противник вел прицельный огонь из станковых, ручных и подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



"Под обстрел попали позиции военнослужащих Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Пески и Марьинка", - отметили в пресс-центре.



В штабе отметили, что в случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление необходимого огневого воздействия на противника с целью заставить его прекратить обстрел.



"Потерь среди военнослужащих во время боевых действий не было", - заверили в штабе Объединенных сил.



Напомним, за минувшие сутки боевики 24 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 4 раза из вооружения, запрещенного минскими договоренностями.