Бойовики сьогодні 5 разів обстріляли українські позиції на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Незаконні збройні формування протягом сьогоднішнього дня здійснили 5 обстрілів українських позицій на Донбасі. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу Об’єднаних сил у Facebook, передає УНН.
"Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню без застосування важкого озброєння", - йдеться у повідомленні.
За інформацією штабу, противник вів прицільний вогонь зі станкових, ручних та підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
"Під обстріл потрапили позиції військовослужбовців Об’єднаних сил у районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Піски та Мар’їнка", - зазначили у прес-центрі.
У штабі наголосили, що у разі загрози життю військовослужбовців командири приймали рішення на здійснення необхідного вогневого впливу на противника з метою змусити його припинити обстріл.
"Втрат серед військовослужбовців під час бойових дій не було", - запевнили у штабі Об’єднаних сил.
Нагадаємо, минулої доби бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 4 рази з озброєння, забороненого мінськими домовленостями.