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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 28593 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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Боевики семь раз препятствовали миссии ОБСЕ на Донбассе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 декабря. УНН. Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает об очередных ограничения свободы передвижения патрулей специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Об этом сообщается на странице Операции объединенных сил в Facebook, передает УНН.

“В ежедневном отчете от 24 декабря 2019 года СММ ОБСЕ информирует о 6 случаях отказа и 1 случай задержки патрулей Миссии в доступе к неподконтрольных правительству Украины территорий. Представители вооруженных формирований Российской Федерации отказали патрулю Миссии в проезде на временно оккупированную территорию у Раздольного, Петровского, Приморского, Безымянного, Новоазовска и Заиченко на юге Донецкой области”, — говорится в сообщении.

Также на блокпосту западнее населенного пункта Верхньошироковское (бывший Октябрь) представители вооруженных формирований снова задержали патруль Миссии на 17 минут.

Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон обращает внимание представителей вооруженных формирований РФ на недопустимости действий по препятствованию выполнения представителями СММ ОБСЕ мандата Миссии.

Мандат СММ предполагает свободный и безопасный доступ представителей СММ ОБСЕ по всей территории Украины. Все подписанты Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей согласились с необходимостью свободного и безопасного доступа, а также с тем, что ограничение свободы передвижения СММ есть нарушением.

Напомним, ОБСЕ зафиксировала увеличение количества взрывов на Донбассе.

Украинские Национальные Новости

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