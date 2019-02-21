Боевики пять раз обстреляли украинские позиции – ООС

"В течение текущих суток, в период с 00:00 до 18:00, противник обстрелял позиции наших войск 5 раз, два из которых - с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями", - говорится в сообщении.

Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты трижды обстреляли позиции наших защитников из минометов калибра 82 мм у населенного пункта Пески, со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов в районе населенного пункта Водяное, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи села Павлополь.

А в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстрелял украинских защитников из минометов калибра 82 мм и противотанкового ракетного комплекса вблизи населенного пункта Крымское.

Вследствие обстрелов двое военнослужащих ОС получили ранения.

"Подразделения, на которые осуществлялся огневое воздействие, отвечали противнику из штатного вооружения, которое не запрещено Минскими соглашениями. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - отметили в штабе ООС.

Напомним, в зоне ООС от пули снайпера погиб военнослужащий ВСУ из Тернопольской области.