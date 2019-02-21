Бойовики п'ять разів обстріляли українські позиції – ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. З початку доби незаконні збройні формування 5 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.
"Протягом поточної доби, у період з 00:00 до 18:00, противник обстріляв позиції наших військ 5 разів, два з яких – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями", - йдеться в повідомленні.
Так, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти тричі обстріляли позиції наших захисників з мінометів калібру 82 мм біля населеного пункту Піски, зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів в районі населеного пункту Водяне, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу села Павлопіль.
А в смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник двічі обстріляв українських захисників з мінометів калібру 82 мм та протитанкового ракетного комплексу поблизу населеного пункту Кримське.
Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців ОС отримали поранення.
"Підрозділи, на які здійснювався вогневий вплив, відповідали противнику зі штатного озброєння, яке не заборонене Мінськими угодами. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - зазначили у штабі ООС.
Нагадаємо, у зоні ООС від кулі снайпера загинув військовослужбовець ЗСУ з Тернопільської області.