Боевики продолжают провокационные обстрелы украинских позиций - штаб АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. За минувшие сутки в зоне проведения АТО пророссийские боевики 55 раз обстреляли позиции украинских военных, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.
“Подразделения российско-оккупационных войск продолжают провокационные обстрелы позиций сил АТО. За минувшие сутки враг 55 раз открывал огонь по опорным пунктам украинских защитников”, — говорится в сообщении.
На Приморском направлении, по позициям вблизи Павлополя враг бил со 120-миллиметровых минометов, гранатометов, пулеметов больших калибров и стрелкового оружия. С минометов калибра 82-мм, вооружение БМП, зенитных установок ЗУ-23-2 и крупнокалиберных пулеметов противник бил по опорным пунктам рядом с Марьинкой. Огнем минометов калибра 82-мм, гранатометов, пулеметов больших калибров и стрелкового оружия враг накрывал позиции неподалеку Гнутово. 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и пулеметы больших калибров подразделения российско-оккупационных войск применяли по защитникам Красногоровки, а вооружение БМП, противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие — по защитниках Водяного. С гранатометов различных систем враг вел огонь по позициям сил АТО в районах населенных пунктов Талаковка, Широкино, а из пулеметов больших калибров — вблизи Новотроицкого. В районе Павлополя действовали вражеские снайперы.
На Донецком направлении, огнем из минометов калибра 120-мм и 82-мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия противник накрывал позиции рядом с Луганским. Минометы калибра 120-мм и 82-мм, вооружение БМП, гранатометы, пулеметы больших калибров и стрелковое оружие враг применял по опорным пунктам неподалеку Авдеевки. Из 120-миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг бил по защитниках Верхнеторецкого, а из гранатометов различных систем и стрелкового оружия — по защитникам Новгородского, Майорского, Зайцево и шахты “Бутовка”.
На Луганском направлении, с автоматических гранатометов и пулеметов больших калибров враг вел огонь по опорным пунктам у Новозвановки. Автоматические гранатометы и стрелковое оружие противник применял по позициям вблизи населенных пунктов Валуйское, Крымское, Малиновое, станица Луганская.
“В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня. За минувшие сутки четыре военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения”, — отметили в штабе.