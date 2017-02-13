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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Боевики продолжили попытки дискредитации ВСУ среди населения на Донбассе

Киев • УНН

 • 7607 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Боевики продолжают обстрелы местного населения под видом Вооруженных сил Украины с целью их дискредитации среди мирных жителей. Об этом на своей странице в Facebook сообщает координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Украины Дмитрий Тымчук, передает УНН.

Боевики продолжили попытки дискредитации ВСУ среди населения на Донбассе

"Одновременно противник продолжает вооруженные провокации, пытаясь запугать местное население на оккупированных территориях и сформировать у него образ врага в лице ВС Украины, артиллерийскими подразделениями 4-й (Алчевск) и 7-й (Брянка)" отдельных мотострелковых бригад "российско-террористических войск, а также "отдельной артиллерийской бригады 2-го АК ЛНР" (Хрустальный) наносились удары по населенным пунктам на временно оккупированных территориях: Ирмино, Первомайск, Желтое, Славяносербск и Суходол. Обстрелы населенных пунктов на территории, контролируемой же оккупантами, осуществлялись при проведения учений артиллерийских подразделений ", - говорится в сообщении.

Кроме этого, как отмечается, несмотря на декларируемое российским командованием "2 АК ЛНР" решение о прекращении с 9 февраля этого года огня, противник продолжал наносить артиллерийские удары как по позициям Вооруженных сил Украины, так и по гражданским объектам. В районе населенных пунктов Новоалександровка, Троицкое, Луганское, Зайцево, Верхнеторецкое и Водяное всего было проведено около 200 обстрелов, выпустив при этом примерно 2,5 тыс. мин и снарядов.

Напомним, боевики за сутки 67 раз обстреляли силы АТО .

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