Боевики продолжили попытки дискредитации ВСУ среди населения на Донбассе

"Одновременно противник продолжает вооруженные провокации, пытаясь запугать местное население на оккупированных территориях и сформировать у него образ врага в лице ВС Украины, артиллерийскими подразделениями 4-й (Алчевск) и 7-й (Брянка)" отдельных мотострелковых бригад "российско-террористических войск, а также "отдельной артиллерийской бригады 2-го АК ЛНР" (Хрустальный) наносились удары по населенным пунктам на временно оккупированных территориях: Ирмино, Первомайск, Желтое, Славяносербск и Суходол. Обстрелы населенных пунктов на территории, контролируемой же оккупантами, осуществлялись при проведения учений артиллерийских подразделений ", - говорится в сообщении.

Кроме этого, как отмечается, несмотря на декларируемое российским командованием "2 АК ЛНР" решение о прекращении с 9 февраля этого года огня, противник продолжал наносить артиллерийские удары как по позициям Вооруженных сил Украины, так и по гражданским объектам. В районе населенных пунктов Новоалександровка, Троицкое, Луганское, Зайцево, Верхнеторецкое и Водяное всего было проведено около 200 обстрелов, выпустив при этом примерно 2,5 тыс. мин и снарядов.

Напомним, боевики за сутки 67 раз обстреляли силы АТО .