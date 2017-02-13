Бойовики продовжили спроби дискредитації ЗСУ серед населення на Донбасі

"Одночасно противник продовжує збройні провокації, намагаючись залякати місцеве населення на окупованих територіях і сформувати у нього образ ворога в особі ЗС України, артилерійськими підрозділами 4-й (Алчевськ) і 7-й (Брянка) “окремих мотострілкових бригад” російсько-терористичних військ, а також “окремої артилерійської бригади 2-го АК ЛНР” (Кришталевий) наносилися удари по населених пунктах на тимчасово окупованих територіях: Ірміно, Первомайськ, Жовте, Слов’яносербськ і Суходіл. Обстріли населених пунктів на території, контрольованій самими окупантами, здійснювалися під час проведення навчань артилерійських підрозділів", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, як зазначається, не дивлячись на деклароване російським командуванням “2 АК ЛНР” рішення про припинення з 9 лютого цього року вогню, противник продовжував наносити артилерійські удари як по позиціях Збройних сил України, так і по цивільних об’єктах. У районі населених пунктів Новоолександрівка, Троїцьке, Луганське, Зайцеве, Верхньоторецьке та Водяне всього було проведено близько 200 обстрілів, випустивши при цьому приблизно 2,5 тис. мін і снарядів.

Нагадаємо, бойовики за добу 67 разів обстріляли сили АТО.