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Бойовики продовжили спроби дискредитації ЗСУ серед населення на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Бойовики продовжують обстріли місцевого населення під виглядом Збройних сил України з метою їх дискредитації серед мирних жителів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє координатор групи “Інформаційний спротив”, народний депутат України Дмитро Тимчук, передає УНН.

Бойовики продовжили спроби дискредитації ЗСУ серед населення на Донбасі

"Одночасно противник продовжує збройні провокації, намагаючись залякати місцеве населення на окупованих територіях і сформувати у нього образ ворога в особі ЗС України, артилерійськими підрозділами 4-й (Алчевськ) і 7-й (Брянка) “окремих мотострілкових бригад” російсько-терористичних військ, а також “окремої артилерійської бригади 2-го АК ЛНР” (Кришталевий) наносилися удари по населених пунктах на тимчасово окупованих територіях: Ірміно, Первомайськ, Жовте, Слов’яносербськ і Суходіл. Обстріли населених пунктів на території, контрольованій самими окупантами, здійснювалися під час проведення навчань артилерійських підрозділів", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, як зазначається, не дивлячись на деклароване російським командуванням “2 АК ЛНР” рішення про припинення з 9 лютого цього року вогню, противник продовжував наносити артилерійські удари як по позиціях Збройних сил України, так і по цивільних об’єктах. У районі населених пунктів Новоолександрівка, Троїцьке, Луганське, Зайцеве, Верхньоторецьке та Водяне всього було проведено близько 200 обстрілів, випустивши при цьому приблизно 2,5 тис. мін і снарядів.

Нагадаємо, бойовики за добу 67 разів обстріляли сили АТО.

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