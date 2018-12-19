Боевики скрыто отправляют на фронт "резервистов" – разведка

"Подразделения российско-оккупационных войск усиливаются за счет местных жителей, призванных на так называемые "сборы резервистов". В частности, из их числа формируются специальные отряды (артиллеристов, саперов и т.п.) якобы для участия в командно-штабных учениях совместно со штатными российскими подразделениями. При этом в ходе учений отряды так называемых "резервистов" будут выполнять задачи как внештатные подразделения в районах боевых позиций российско-оккупационных войск. Таким образом российское оккупационное командование пытается скрыто привлечь так называемых "резервистов" к выполнению боевых задач, или непосредственно к участию в боевых действиях ", - отметил представитель Минобороны.

При этом спикер добавил, что командование русско-оккупационных войск наращивает боевые возможности "частей" за счет развертывания "объединенных боевых тактических формирований", которые создаются на базе "республиканских правоохранительных органов".

Напомним, по сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в подразделениях соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ увеличилось количество боевой техники за счет ее возвращения из ремонта и поставки с территории России.