Бойовики приховано відправляють на фронт "резервістів" – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, окупаційне командування приховано залучає так званих "резервістів" до участі у бойових діях. Про це повідомив речник прес-центру Міністерства оборони України полковник Максим Праута під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Підрозділи російсько-окупаційних військ посилюються за рахунок місцевих жителів, призваних на так звані "збори резервістів". Зокрема, з їх числа формуються спеціальні загони (артилеристів, саперів тощо) нібито для участі у командно-штабних навчаннях спільно зі штатними російськими підрозділами. При цьому у ході навчань загони так званих "резервістів" виконуватимуть завдання як позаштатні підрозділи у районах бойових позицій російсько-окупаційних військ. У такий спосіб російське окупаційне командування намагається приховано залучити так званих "резервістів" до виконання бойових завдань, або безпосередньо до участі у бойових діях", – зазначив речник Міноборони.
При цьому спікер додав, що командування російсько-окупаційних військ нарощує бойові можливості "частин" за рахунок розгортання "об’єднаних бойових тактичних формувань", які створюються на базі "республіканських правоохоронних органів".
Нагадаємо, за повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у підрозділах з’єднань і частин 1 та 2 АК ЗС РФ збільшилась кількість бойової техніки за рахунок її повернення з ремонту та постачання з території Росії.