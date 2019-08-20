В ОРДЛО хотят до 2020 года завершить "паспортизацию" наемников — разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Боевики принимают активные меры для завершения 1 января 2020 года процесса предоставления российского гражданства военнослужащим-наемникам. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
Так, по словам Гуцуляка, командование Вооруженных сил Российской Федерации усиливает меры по сокрытию пребывания российских войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.
По его словам, так называемыми республиканскими комиссариатами активизирована работа по оформлению соответствующих военно-учетных документов прикрытия для всех кадровых военнослужащих Вооруженных сил России, проходящих военную службу в составе соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейского корпуса Вооруженных сил Российской Федерации.
"Боевики принимают активные меры в интересах завершения до 1 января 2020 года процесса предоставления российского гражданства военнослужащим-наемникам", - сказал Гуцуляк.
По его словам, российскими пропагандистами распространяются слухи, что якобы по завершению кампании паспортизации денежное обеспечение наемникам будет выплачиваться на уровне выплат кадровым военнослужащим ВС РФ.
Напомним, у рядовых и сержантов в рядах боевиков изымают полученные российские паспорта.