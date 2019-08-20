В ОРДЛО хочуть до 2020 року завершити "паспортизацію" найманців – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Бойовики вживають активних заходів для завершення до 1 січня 2020 року процесу надання російського громадянства військовослужбовцям-найманцям. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
Так, зі слів Гуцуляка, командування Збройних Сил Російської Федерації посилює заходи з приховування перебування російських військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.
За його словами, так званими республіканськими комісаріатами активізовано роботу з оформлення відповідних військо-облікових документів прикриття для всіх кадрових військовослужбовців Збройних Сил Росії, які проходять військову службу у складі з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійського корпусу Збройних сил Російської Федерації.
"Бойовики вживають активних заходів в інтересах завершення до 1 січня 2020 року процесу надання російського громадянства військовослужбовцям-найманцям", - сказав Гуцуляк.
За його словами, російськими пропагандистами поширюються чутки, що нібито по завершенню кампанії паспортизації грошове забезпечення найманцям буде виплачуватися на рівні виплат кадровим військовослужбовцям ЗС РФ.
Нагадаємо, за даними розвідки, у рядових та сержантів у лавах бойовиків вилучають отримані російські паспорти.