Боевики распространяют слухи о зачистки в районе Светлодарской дуги в случае возврата ВСУ

"В прифронтовой полосе" ДНР "в районе Светлодарской дуги (Дебальцево, Углегорск и др.) боевики массово распространяют слухи о том, что в случае возвращения ВСУ в этих населенных пунктах будут проводиться массовые зачистки с последующим отправлением всего местного населения" в концлагеря под Краматорском " ", - говорится в сообщении.

Вероятно, слухи распространяются через требования Украины о возвращении к линии разграничения на 19 сентября 2014 года, когда этим районом руководила украинская сторона, и должна контролироваться и сейчас согласно с минскими договоренностями.

Напомним, боевики и чиновники "ДНР" начали вывозить семьи из-за слухов о " масштабном наступление ВСУ на Дебальцево ".