Бойовики поширюють чутки про зачистки в районі Світлодарської дуги у разі повернення ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Бойовики поширюють чутки про масові зачистки у разі повернення у населені пункти в районі Світлодарської дуги бійців ЗСУ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук, предає УНН.
“У прифронтовій смузі „ДНР“ в районі Світлодарської дуги (Дебальцеве, Вуглегірськ та ін.) бойовики масово поширюють чутки про те, що в разі повернення ЗСУ в цих населених пунктах проводитимуться масові зачистки з подальшим відправленням всього місцевого населення „в концтабори під Краматорськом“”, — йдеться у повідомленні.
Ймовірно, чутки поширюються через вимоги України про повернення до лінії розмежування на 19 вересня 2014 року, коли цим районом керувала українська сторона, і має контролюватися і зараз згідно з мінськими домовленостями.
Нагадаємо, бойовики і чиновники “ДНР” почали вивозити сім’ї через чутки про “масштабний наступ ЗСУ на Дебальцеве”.