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Бойовики поширюють чутки про зачистки в районі Світлодарської дуги у разі повернення ЗСУ

Бойовики поширюють чутки про зачистки в районі Світлодарської дуги у разі повернення ЗСУ

Київ • УНН

 • 5209 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Бойовики поширюють чутки про масові зачистки у разі повернення у населені пункти в районі Світлодарської дуги бійців ЗСУ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук, предає УНН.

“У прифронтовій смузі „ДНР“ в районі Світлодарської дуги (Дебальцеве, Вуглегірськ та ін.) бойовики масово поширюють чутки про те, що в разі повернення ЗСУ в цих населених пунктах проводитимуться масові зачистки з подальшим відправленням всього місцевого населення „в концтабори під Краматорськом“”, — йдеться у повідомленні.

Ймовірно, чутки поширюються через вимоги України про повернення до лінії розмежування на 19 вересня 2014 року, коли цим районом керувала українська сторона, і має контролюватися і зараз згідно з мінськими домовленостями.

Нагадаємо, бойовики і чиновники “ДНР” почали вивозити сім’ї через чутки про “масштабний наступ ЗСУ на Дебальцеве”.

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