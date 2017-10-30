Боевики обстреляли из минометов жилые кварталы Водяного

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 15789 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 75974 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 138719 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110414 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112423 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109847 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102234 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106379 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103063 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149404 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Боевики обстреляли из минометов жилые кварталы Водяного

Боевики обстреляли из минометов жилые кварталы Водяного

Киев  •  УНН

 • 10142 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Сегодня днем ​​боевики обстреляли из 120-мм минометов жилые кварталы Водяного. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

"Около 13 часов в очередной раз, демонстрируя пренебрежение к безопасности гражданского населения и пренебрегая мирными договоренностями и нормами международного гуманитарного права, противник обстрелял из 120-миллиметрового миномета жилые кварталы поселка Водяное, где вообще нет позиций сил АТО. С полуночи, вследствие боевых действий потерь среди наших воинов нет", - говорится в сообщении штаба.

Также в пресс-центре отметили, что с начала суток боевики 4 раза обстреляли из пехотного вооружения позиции украинской армии.

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"Да, днем ​​наемники несколько часов били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов на подступах к Авдеевке и Троицкому, что на Донецком направлении. Из этого же оружия на Приморском направлении российско-оккупационные группировки вели огонь в районе Марьинки и Водяного", - сообщили в пресс-центре.

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