Боевики обстреляли из минометов жилые кварталы Водяного
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Сегодня днем боевики обстреляли из 120-мм минометов жилые кварталы Водяного. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
"Около 13 часов в очередной раз, демонстрируя пренебрежение к безопасности гражданского населения и пренебрегая мирными договоренностями и нормами международного гуманитарного права, противник обстрелял из 120-миллиметрового миномета жилые кварталы поселка Водяное, где вообще нет позиций сил АТО. С полуночи, вследствие боевых действий потерь среди наших воинов нет", - говорится в сообщении штаба.
Также в пресс-центре отметили, что с начала суток боевики 4 раза обстреляли из пехотного вооружения позиции украинской армии.
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"Да, днем наемники несколько часов били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов на подступах к Авдеевке и Троицкому, что на Донецком направлении. Из этого же оружия на Приморском направлении российско-оккупационные группировки вели огонь в районе Марьинки и Водяного", - сообщили в пресс-центре.