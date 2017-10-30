Боевики обстреляли из минометов жилые кварталы Водяного

"Около 13 часов в очередной раз, демонстрируя пренебрежение к безопасности гражданского населения и пренебрегая мирными договоренностями и нормами международного гуманитарного права, противник обстрелял из 120-миллиметрового миномета жилые кварталы поселка Водяное, где вообще нет позиций сил АТО. С полуночи, вследствие боевых действий потерь среди наших воинов нет", - говорится в сообщении штаба.

Также в пресс-центре отметили, что с начала суток боевики 4 раза обстреляли из пехотного вооружения позиции украинской армии.

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"Да, днем ​​наемники несколько часов били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов на подступах к Авдеевке и Троицкому, что на Донецком направлении. Из этого же оружия на Приморском направлении российско-оккупационные группировки вели огонь в районе Марьинки и Водяного", - сообщили в пресс-центре.