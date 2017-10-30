Бойовики обстріляли з мінометів житлові квартали Водяного

"Близько 13 години вчергове, демонструючи зневагу до безпеки цивільного населення та нехтуючи мирними домовленостями і нормами міжнародного гуманітарного права, противник обстріляв із 120-міліметрового міномету житлові квартали селища Водяне, де взагалі немає позицій сил АТО. Від опівночі, унаслідок бойових дій втрат серед наших воїнів немає", – йдеться у повідомленні штабу.

Також у прес-центрі зазначили , що від початку доби бойовики 4 рази обстріляли із піхотного озброєння позиції української армії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Минулого тижня в зоні АТО загинуло 12 бойовиків

"Так, удень найманці декілька годин били з гранатометів і великокаліберних кулеметів на підступах до Авдіївки та Троїцького, що на Донецькому напрямку. З цієї ж зброї на Приморському напрямку російсько-окупаційні угруповання вели вогонь у районі Мар’їнки і Водяного", - повідомили у прес-центрі.