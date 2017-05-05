Боевики обстреляли позиции ВСУ под Крымским, повреждена ЛЭП - штаб АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Вчера, 4 мая позиции Вооруженных сил Украины вблизи Крымского (луганский направление) враг обстрелял из САУ 2С7 "Пион" калибра 203-мм. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
"Вчера, 4 мая, во время обстрела позиций сил АТО на Луганском направлении вблизи населенного пункта Крымское, противник применил САУ 2С7 "Пион "калибра 203-мм", - говорится в сообщении.
При этом в штабе АТО отметили, что от разрыва снаряда калибром 203-мм повреждено линию электропередачи "Сокольники - Крымское".
"Обстрел производился по направлению населенного пункта Стаханов, расположенном на временно неподконтрольной Украины территории", - добавили в штабе АТО.
Как сообщал УНН, ремонтники получили гарантии прекращения огня для восстановления ЛЭП под Авдеевка.