Бойовики обстріляли позиції ЗСУ під Кримським, пошкоджена ЛЕП – штаб АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Вчора, 4 травня позиції Збройних сил України поблизу Кримського (луганський напрямок) ворог обстріляв з САУ 2С7 “Піон” калібру 203-мм. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр Штабу АТО, передає УНН.
“Вчора, 4 травня, під час обстрілу позицій сил АТО на Луганському напрямку поблизу населеного пункту Кримське, противник застосував САУ 2С7 “Піон” калібру 203-мм", - йдеться у повідомленні.
При цьому у Штабі АТО зазначили, що від розриву снаряду калібром 203-мм пошкоджено лінію електропередачі "Сокольники — Кримське".
"Обстріл проводився з напрямку населеного пункту Стаханов, що розташоване на тимчасово непідконтрольній Україні території", - додали у Штабі АТО.
Як повідомляв УНН, ремонтники отримали гарантії припинення вогню для відновлення ЛЕП під Авдіївкою.