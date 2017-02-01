Боевики обстреляли контрольный пост "Марьинка"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Вчера вечером, 31 января, незаконные вооруженные формирования почти полчаса вели огонь по позиции контрольного поста "Марьинка". Об этом УНН сообщили в пресс-службе АДПС Украины.
"Огонь террористы открыли в 18.40 из стрелкового оружия. Обстрел осуществлялся со стороны населенного пункта Александровка, что на временно неподконтрольной территории". - Сказано в сообщении.
Во время обстрела граждане и транспортные средства в контрольном посту "Марьинка" ни находились. Пострадавших среди гражданских и военнослужащих нет.
Также сообщается, что пограничники в ответ огонь не открывали.
Как сообщал УНН, женщина получила ранения в результате обстрела в Марьинке.