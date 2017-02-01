Бойовики обстріляли контрольний пост "Мар’їнка"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Учора ввечері, 31 січня, незаконні збройні формування майже півгодини вели вогонь по позиції контрольного поста “Мар’їнка”. Про це УНН повідомили в прес-службі АДПС України.
“Вогонь терористи відкрили о 18.40 зі стрілецької зброї. Обстріл здійснювався з боку населеного пункту Олександрівка, що на тимчасово непідконтрольній території”. — сказано у повідомленні.
Під час обстрілу громадяни та транспортні засоби в контрольному посту “Мар’їнка” не перебували. Постраждалих серед цивільних та військовослужбовців немає.
Також повідомляється, що прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.
Як повідомляв УНН, жінка отримала поранення у результаті обстрілу у Мар’їнці.