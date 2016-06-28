Боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ в поселок Пархоменко

"26 июня три вооруженных члена "ЛНР" отказались пропустить наблюдателей СММ на въезде в пункт пересечения границы в с. Пархоменко после того, как они отказались показать план патрулирования", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что наблюдатели сообщили о препятствовании работе миссии представителям Общего центра по контролю и координации режима прекращения огня.

Как сообщал УНН, по данным пресс-центра АТО, обстрелы российскими оккупационными войсками позиций Вооруженных Сил Украины не прекращаются. За минувшие сутки зафиксирован 71 случай открытия огня.