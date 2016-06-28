Бойовики не пропустили спостерігачів ОБСЄ до селища Пархоменко
Київ • УНН
КИЇВ. 28 чрвня. УНН. Бойовики не пропустили спостерігачів ОБСЄ до селища Пархоменко на Луганщині, передає УНН з посиланням на прес-службу ОБСЄ.
“26 червня три озброєні члени „ЛНР“ відмовилися пропустити спостерігачів СММ на в’їзді до пункту перетину кордону в с. Пархоменко після того, як вони відмовилися показати план патрулювання”, — йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що спостерігачі повідомили про перешкоджання роботі місії представникам Спільного центру з контролю та координації режиму припинення вогню.
Як повідомляв УНН, за даними прес-центру АТО, обстріли російськими окупаційними військами позицій Збройних Сил України не припиняються. За минулу добу зафіксовано 71 випадок відкриття вогню.