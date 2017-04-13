Боевики не соблюдают "тишины" и сегодня уже 42 раза обстреляли позиции ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Незаконные вооруженные формирования с начала суток совершили 42 обстрелы украинских позиций в зоне АТО, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.
"С начала суток уже зафиксировано 42 обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
В штабе АТО сообщили, что, в частности, на приморском направлении, горячее было в районе Водяного.
"Здесь, морских пехотинцев, враг накрывал огнем артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120-мм и вооружения БМП. По защитниках Широкино, бил из 120-миллиметровых минометов, вооружения БМП и гранатометов. Минометы калибра 120-мм противник применил против морских пехотинцев вблизи Гнутово. С крупнокалиберных пулеметов бил по нашим воинам под Чермалыком. Вражеские снайперы активизировались в районе Талаковки и Водяного", - отметили в пресс-центре.
На донецком направлении, отметили в штабе, огонь из минометов калибра 120-мм и 82-мм враг открывал по защитниках Авдеевки.
"Защитников Луганского и Опытно обстреливали из 82-миллиметровых минометов. По опорным пунктам наших войск вблизи Опытного противник бил из гранатометов, из вооружения БМП и с противотанкового ракетного комплекса. Из гранатометов обстреливали позиции вблизи Невельского, а из стрелкового оружия рядом шахты "Бутовка", - уточнили в штабе.
Кроме того, как сообщили в пресс-центре, на луганском направлении, из гранатометов различных систем враг бил по защитниках Новоалександровки и Катериновки.
В то же время, в штабе АТО отметили, что несмотря на вооруженные провокации со стороны врага, украинские военнослужащие строго соблюдали режим "тишины" и огонь в ответ не открывали.
Как сообщал УНН 13 апреля, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 61 раз вели огонь по позициям украинских военных.