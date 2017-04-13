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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 42107 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102744 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157395 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116886 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116796 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112740 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104416 просмотра

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11 марта, 06:59 • 103601 просмотра

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Боевики не соблюдают "тишины" и сегодня уже 42 раза обстреляли позиции ВСУ

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Незаконные вооруженные формирования с начала суток совершили 42 обстрелы украинских позиций в зоне АТО, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.

"С начала суток уже зафиксировано 42 обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

В штабе АТО сообщили, что, в частности, на приморском направлении, горячее было в районе Водяного.

"Здесь, морских пехотинцев, враг накрывал огнем артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120-мм и вооружения БМП. По защитниках Широкино, бил из 120-миллиметровых минометов, вооружения БМП и гранатометов. Минометы калибра 120-мм противник применил против морских пехотинцев вблизи Гнутово. С крупнокалиберных пулеметов бил по нашим воинам под Чермалыком. Вражеские снайперы активизировались в районе Талаковки и Водяного", - отметили в пресс-центре.

На донецком направлении, отметили в штабе, огонь из минометов калибра 120-мм и 82-мм враг открывал по защитниках Авдеевки.

"Защитников Луганского и Опытно обстреливали из 82-миллиметровых минометов. По опорным пунктам наших войск вблизи Опытного противник бил из гранатометов, из вооружения БМП и с противотанкового ракетного комплекса. Из гранатометов обстреливали позиции вблизи Невельского, а из стрелкового оружия рядом шахты "Бутовка", - уточнили в штабе.

Кроме того, как сообщили в пресс-центре, на луганском направлении, из гранатометов различных систем враг бил по защитниках Новоалександровки и Катериновки.

В то же время, в штабе АТО отметили, что несмотря на вооруженные провокации со стороны врага, украинские военнослужащие строго соблюдали режим "тишины" и огонь в ответ не открывали.

Как сообщал УНН 13 апреля, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 61 раз вели огонь по позициям украинских военных.

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