Бойовики не дотримуються “тиші” і сьогодні вже 42 рази обстріляли позиції ЗСУ

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Незаконні збройні формування з початку доби здійснили 42 обстріли українських позицій у зоні АТО, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.

“З початку доби вже зафіксовано 42 обстріли позицій Збройних Сил України”, — йдеться у повідомленні.

У штабі АТО поінформували, що, зокрема, на приморському напрямку, найгарячіше було в районі Водяного.

“Тут, морських піхотинців, ворог накривав вогнем артилерійських систем калібру 122-мм, мінометів калібру 120-мм та озброєння БМП. По захисниках Широкиного, гатив зі 120-міліметрових мінометів, озброєння БМП та гранатометів. Міномети калібру 120-мм противник застосував проти морських піхотинців поблизу Гнутового. З великокаліберних кулеметів бив по наших воїнах під Чермаликом. Ворожі снайпери активізувались у районі Талаківки та Водяного”, — зазначили у прес-центрі.

На донецькому напрямку, зазначили у штабі, вогонь з мінометів калібру 120-мм та 82-мм ворог відкривав по захисниках Авдіївки.

“Оборонців Луганського та Опитного обстрілював з 82-міліметрових мінометів. По опорних пунктах наших військ поблизу Опитного противник гатив з гранатометів, з озброєння БМП та з протитанкового ракетного комплексу. З гранатометів обстрілював позиції поблизу Невельського, а зі стрілецької зброї поруч шахти “Бутівка”, — уточнили у штабі.

Крім того, як повідомили у прес-центрі, на луганському напрямку, з гранатометів різних систем ворог бив по захисниках Новоалександрівки та Катеринівки.

У той же час, у штабі АТО наголосили, що незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму “тиші” і вогонь у відповідь не відкривали.

Як повідомляв УНН 13 квітня, минулої доби російсько-окупаційні війська 61 раз вели вогонь по позиціях українських військових.

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